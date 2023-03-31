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الجيش الروسي يصدر بياناً بشأن تعبئة جديدة في أوكرانيا

قافلة تنقل جنودا وعتادا من الجيش الروسي
1 ابريل 2023 00:12

أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، أنه لا يحتاج إلى تعبئة جزئية جديدة في إطار الأزمة الأوكرانية الحالية.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية "توجد زيادة كبيرة حاليا في عدد الأفراد الذين قرروا المشاركة بشكل طوعي في الخدمة العسكرية بالتعاقد".

وأضاف المتحدث، في بيان "أود أن أؤكد لكم أن هيئة الأركان العامة لا تخطط لتنفيذ موجة ثانية من التعبئة".

وأشار إلى أن أفراد الاستدعاء، الذين انخرطوا بالفعل في الخدمة والمتطوعين "يكفون تماما لإنجاز المهام المحددة".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، خلال لقائه مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان أمس الخميس، "من بين 300 ألف من المقاتلين الذين تمت تعبئتهم، 150 ألفاً يوجدون في منطقة العمليات، أي النصف. من بين هؤلاء الـ150 ألفاً الموجودين في التشكيلات نصفهم فقط، أي 77 ألفاً، موجودون مباشرة في الوحدات القتالية، والبقية في الصف الثاني أو الثالث، يؤدون بشكل أساسي وظائف قوات الدفاع".

وأضاف بوتين أن "الحديث عن أي تعبئة إضافية هو أمر لا معنى له، ولا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي لا بالنسبة للبلاد أو وزارة الدفاع".

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المصدر: د ب أ
الجيش الروسي
تعبئة
الأزمة الأوكرانية
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