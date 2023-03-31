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مقتل عشرات الإرهابيين في الساحل الأفريقي

نازحون في الساحل الأفريقي
31 مارس 2023 23:48

قالت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، إن ستة مدنيين قتلوا، الأربعاء، بهجوم شنه إرهابيون في شمال بوركينا فاسو، وتم بعده "تحييد حوالي ثلاثين إرهابياً".

وقال مصدر أمني "هاجم أكثر من مئة إرهابي الأربعاء قرية كوسوكا في إقليم ياتينغا (شمال) ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة متطوعين من أجل الدفاع عن الوطن".

وأضاف أن "طائرات شاركت في تعقب المهاجمين وأتاحت القضاء على نحو ثلاثين إرهابياً أثناء فرارهم".

وأكد مسؤول محلي عن المتطوعين، مقتل ستة أشخاص وسقوط "خسائر" في صفوف الإرهابيين، مضيفاً أن "القوات البرية استعادت بعد ذلك وسائل لوجستية مهمة وأسلحة في المنطقة".

وفُكّكت "قاعدة إرهابية كبيرة" الخميس وتم تحييد "العديد من الإرهابيين" في "مانغودارا" قرب الحدود مع جمهورية ساحل العاج، بحسب ما أفاد جيش بوركينا فاسو.

وأكد الجيش، في مقطع فيديو بثه التلفزيون الوطني يُظهر غارات نفذتها مسيّرات، أنه حيّد "العديد من الإرهابيين" الذين أقاموا حاجزًا في "تاباركو"، في المنطقة الوسطى الشمالية.

يبث الجيش في بوركينا فاسو باستمرار مقاطع فيديو لضربات على مجموعات إرهابية، مؤكداً أنه يعمل على استعادة كل الأراضي وحمايتها.

تشهد بوركينا فاسو، منذ 2015 على غرار دول أخرى من منطقة الساحل الأفريقي، أعمال إرهاب ظهرت في مالي قبل سنوات وانتشرت إلى دول أخرى.

وأودت أعمال العنف بأكثر من 10 آلاف شخص خلال السنوات السبع الماضية من مدنيين وعسكريين، وفقا لمنظمات غير حكومية وأدت إلى نزوح مليوني شخص.

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