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تركيا تحتجّ على حرق نسخة من المصحف في الدنمارك

وزارة الخارجية التركية
31 مارس 2023 22:14

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إنها استدعت السفير الدنماركي لدى أنقرة للتعبير عن إدانتها الشديدة واحتجاجها على "تكرار جريمة الكراهية ضد القرآن وعلم بلادها" في الدنمارك.

وفي الأسبوع الماضي، أحرقت مجموعة من أقصى اليمين في الدنمارك نسخة من المصحف الشريف وعلم تركيا أمام السفارة التركية في العاصمة كوبنهاجن.

وخلال الاجتماع، حثت الحكومة التركية السلطات الدنماركية على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجناة وتدابير فعالة لمنع تكرار مثل هذه الاستفزازات.

وورد في بيان الوزارة "هذا العمل دليل واضح على تزايد معاداة الإسلام وكراهية الأجانب والتمييز والعنصرية التي تزايدت مؤخراً في أوروبا".

وتسبب احتجاج في ستوكهولم في يناير الماضي، أقامه سياسي دنماركي-سويدي يميني متطرف مناهض للهجرة، في تأجيج التوتر بين السويد وتركيا.

وتحتاج السويد إلى دعم تركيا من أجل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

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