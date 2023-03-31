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سانتشيز يحث رئيس الصين على التحدث إلى الأوكرانيين

رئيس وزراء إسبانيا سانشيز يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين
31 مارس 2023 21:59

حث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، على التحدث إلى القيادة الأوكرانية والتعرف بشكل مباشر على صيغة السلام الخاصة بكييف للمساعدة في إنهاء الأزمة الحالية.

وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي في العاصمة الصينية بكين، إنه أبلغ شي، الذي زار موسكو يومي 20 و21 مارس الجاري، أن إسبانيا تدعم مقترحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتشمل هذه المقترحات المطالبة بإعادة الأراضي الأوكرانية إلى الوضع الذي كانت عليه.

وأضاف سانشيز "أعتقد أنها خطة ترسي دعائم السلام الدائم في أوكرانيا وتتفق تماماً مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها".

وقال رئيس الوزراء الإسباني "عبرت عن مخاوفنا" إزاء الأزمة، مضيفاً أنه حث الرئيس شي على التحدث إلى الرئيس زيلينسكي من أجل التعرف بشكل مباشر على رؤية كييف للسلام.

والشهر الماضي، اقترحت بكين خطة تتألف من 12 نقطة حول الحل السياسي للأزمة في أوكرانيا وتضمنت وقفا شمالا لإطلاق النار.

وأشاد سانشيز، أمس الخميس، بجانبين من مقترح الصين "رفضه التام والقاطع ليس فقط لاستخدام الأسلحة النووية، بل حتى التهديد باستخدامها" واحترامه لوحدة الأراضي.

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المصدر: وكالات
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