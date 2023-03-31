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خروج قطارين عن سكّتيهما في سويسرا

خروج قطار عن سكّته في سويسرا
31 مارس 2023 21:55

أعلنت شرطة العاصمة السويسرية برن أنّ قطارين إقليميين خرجا عن سكّتيهما، اليوم الجمعة، على بُعد عشرات الكيلومترات الواحد من الآخر، ما أدّى إلى إصابة عدة أشخاص.

وقالت فلورينا شينك المتحدّثة باسم الشرطة إن القطار الأول خرج عن مساره قرابة الساعة 16,30 (14,30 ت غ) بين لوشارتز وبيال، والثاني بعد نحو عشرين دقيقة في ضواحي "بورن زوم هوف".

وأضافت أنّ "تدخّلات طواقم الإنقاذ، الشرطة وسيارات الإسعاف والإطفاء، مستمرّة".

وأوضحت أنّ الحادثين "أسفرا عن سقوط العديد من الجرحى".

ولم تحدّد الشرطة إلى الآن أسباب الحادثين المتتاليين شمال العاصمة السويسرية. ورجّحت شركة "آر بي اس" أن تكون الرياح الشديدة، التي ضربت سويسرا الجمعة، سبباً في الحادث الثاني.

وأضافت المتحدثة باسم الشرطة أنه في الحادث الأول، "انقلب الجزء الخلفي من القطار على جانبه الأيمن". ووقع الحادث على الخط الموازي لبحيرة "بيين" والذي تشغّله شركة "ايه اس ام".

وتسبّب منخفض جوّي في جنوب إنجلترا، اليوم الجمعة، بهبوب رياح عاتية على قسم من أوروبا يشمل سويسرا، بحسب هيئة الأرصاد السويسرية.

ترافقت الرياح الأشدّ مع أمطار غزيرة وعواصف.

وحذّرت الأرصاد الجوّية صباحاً من رياح تراوح سرعتها بين 80 و110 كلم في الساعة فوق السهول وبين مئة و140 كلم في الساعة في المناطق الجبلية.

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