تفشي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في السنغال

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الجمعة، إن السنغال أبلغت عن تفشٍ لإنفلونزا الطيور من السلالة «إتش.5.إن.1» شديدة العدوى في مزرعة دواجن في شمال غرب البلاد. ونقلت المنظمة، ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس، عن السلطات السنغالية قولها إن التفشي حدث في 18 مارس الجاري في مزرعة تقع في قرية «بوتو» بالقرب من بلدة «لوجا» التي لا تبعد كثيراً عن حديقة «لونج دو بارباري» الوطنية، حيث رُصد تفشٍ لفيروس «إتش.5.إن.1» في 12 مارس. وقالت المنظمة إن «من المرجح بشدة أن ثمة رابطاً وبائياً بين واقعتي التفشي». وأضافت أن التفشي تسبب في نفوق 500 من أصل 11400 طائر في مزرعة الدواجن، وأعدم العدد المتبقي. تنتشر إنفلونزا الطيور حول العالم منذ عام، وتسببت في نفوق أكثر من 200 مليون طائر، لتقفز أسعار البيض، وتتصاعد مخاوف بين الحكومات حيال انتقال المرض إلى البشر. أخبار ذات صلة تشيلي ترصد أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور مدير عام شرطة أبوظبي يلتقي سفير السنغال

المصدر: آ ف ب