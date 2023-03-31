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أوكرانيا تضع شرطاً لوقف إطلاق النار في الأزمة الحالية
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف من دبابة
31 مارس 2023 21:07
استبعد مسؤول أوكراني كبير، اليوم الجمعة، أي وقف لإطلاق النار في الأزمة يتضمن بقاء القوات الروسية في الأراضي التي تسيطر عليها الآن في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات ميخايلو بودولياك، وهو مستشار كبير للرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعد دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.
وكتب بودولياك على موقع تويتر "أي وقف لإطلاق النار يعني حق (روسيا) في البقاء في الأراضي" الأوكرانية، مضيفاً "هذا غير مقبول بالمرة".
كانت الصين قدمت في فبراير الماضي، خطة، تتكون من 12 بنداً، دعت فيها خصوصا إلى وقف إطلاق النار واستئناف محادثات سلام بين موسكو وكييف.
ناقش الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بكين، اليوم الجمعة، تطورات الأزمة الأوكرنية، دون تقديم أي مبادرات جديدة.
وتردد أن سانشيز أراد البحث عن فرص من أجل وساطة محتملة من جانب الصين لإنهاء الأزمة.
وجدد شي المطالبة بالتخلي عن "عقلية الحرب الباردة والمواجهة بين الكتل"، بحسب التلفزيون الحكومي الصيني.
وأضاف شي أنه يجب إنهاء "العقوبات المتطرفة والضغط". كما تحدث الرئيس الصيني لصالح ما قال إنه إقامة هيكل أمني متوازن في أوروبا.
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المصدر: وكالات
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