السبت 1 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تضع شرطاً لوقف إطلاق النار في الأزمة الحالية

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف من دبابة
31 مارس 2023 21:07

استبعد مسؤول أوكراني كبير، اليوم الجمعة، أي وقف لإطلاق النار في الأزمة يتضمن بقاء القوات الروسية في الأراضي التي تسيطر عليها الآن في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات ميخايلو بودولياك، وهو مستشار كبير للرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعد دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

وكتب بودولياك على موقع تويتر "أي وقف لإطلاق النار يعني حق (روسيا) في البقاء في الأراضي" الأوكرانية، مضيفاً "هذا غير مقبول بالمرة".

كانت الصين قدمت في فبراير الماضي، خطة، تتكون من 12 بنداً، دعت فيها خصوصا إلى وقف إطلاق النار واستئناف محادثات سلام بين موسكو وكييف.

ناقش الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بكين، اليوم الجمعة، تطورات الأزمة الأوكرنية، دون تقديم أي مبادرات جديدة.

وتردد أن سانشيز أراد البحث عن فرص من أجل وساطة محتملة من جانب الصين لإنهاء الأزمة.

وجدد شي المطالبة بالتخلي عن "عقلية الحرب الباردة والمواجهة بين الكتل"، بحسب التلفزيون الحكومي الصيني.

وأضاف شي أنه يجب إنهاء "العقوبات المتطرفة والضغط". كما تحدث الرئيس الصيني لصالح ما قال إنه إقامة هيكل أمني متوازن في أوروبا.

أخبار ذات صلة
الإمارات تطالب بإرساء أسس لحل الأزمة الأوكرانية
واشنطن تعلن قريباً مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا
المصدر: وكالات
أوكرانيا
وقف إطلاق النار
محادثات سلام
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
كوزمين يحتفل بـ «المباراة 200» في «دورينا»
الرياضي
كوزمين يحتفل بـ «المباراة 200» في «دورينا»
اليوم 14:50
شباب الأهلي والعين يتفوقان في «ديربي اليد»
الرياضي
شباب الأهلي والعين يتفوقان في «ديربي اليد»
اليوم 14:46
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
عربي ودولي
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
اليوم 14:16
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
الرياضي
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
اليوم 14:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©