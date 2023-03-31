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بيلاروسيا تدلي بتصريحات حول استخدام أسلحة نووية
صواريخ روسية
31 مارس 2023 20:57
أعلن ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا أن بلاده مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن البلاد في حال اندلاع صراع مع الغرب.
وقال لوكاشينكو، في خطاب للأمة "سوف نحمي سيادتنا واستقلالنا بكل الوسائل، بما في ذلك الترسانة النووية".
وعلاوة على الموافقة على استضافة الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، قال الرئيس لوكاشينكو إن بيلاروسيا سوف تتفق أيضا مع الرئاسة الروسية على نشر أسلحة نووية استراتيجية لاستخدامها في حال الطوارئ.
وأضاف، خلال خطابه الذي ألقاه أمام المئات من المسؤولين والضيوف، أن أسلحة روسية ستنشر في بيلاروسيا، في حين كانت موسكو أعلنت أنه سيتم تخزينها هناك فقط.
وقال الرئيس البيلاروسي "هذه أسلحة سوف تحمي سيادتنا واستقلالنا"، مكررا ما سبق أن قاله من أن الغرب يريد غزو بلاده وتدميرها.
وأضاف أنه كان دعا إلى تمركز قوات روسية في بيلاروسيا لصد هجمات الغرب.
وأكد "لن يمنعنا شيء عن حماية بلادنا".
قال لاحقا إنه يجب استخدام الأسلحة النووية في حال جرى تهديد بلاده بالدمار.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التدريب على استخدام الأسلحة سيبدأ في بيلاروسيا، يوم الاثنين المقبل، على أن يكتمل العمل في مخازن الصواريخ بحلول الأول من يوليو.
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المصدر: وكالات
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