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11 قتيلاً خلال تدافع للحصول على مساعدات في باكستان
آثار التدافع في باكستان
31 مارس 2023 20:29
قال مسؤول في قطاع الصحة في باكستان إن 11 شخصاً قُتلوا في تدافع أثناء توزيع مساعدات غذائية في مدينة كراتشي جنوب البلاد، اليوم الجمعة.
وأوضحت الشرطة أن بين القتلى خمس نساء وثلاثة أطفال. كما نقل خمسة إلى المستشفى بعد الواقعة التي حدثت في موقع لتوزيع المساعدات تديره منظمة خيرية.
يتجمع الباكستانيون في مراكز توزيع الطحين (الدقيق) المنتشرة في جميع أنحاء البلاد والتي أنشأتها الحكومة ضمن جهودها للتخفيف من وطأة التضخم.
وقتل خمسة على الأقل وأصيب العديد في الأسابيع القليلة الماضية في مراكز لتوزيع الطحين في أقاليم أخرى في باكستان.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية في باكستان، بما فيها الطحين العام الماضي.
وأطلقت الحكومة الباكستانية برنامج توزيع الطحين للوصول إلى ملايين الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان.
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المصدر: رويترز
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تدافع
توزيع مساعدات على المحتاجين
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