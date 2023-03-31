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بوتين يوقع مرسوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا الاتحادية

بوتين يوقع مرسوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا الاتحادية
31 مارس 2023 19:54

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه وقّع مرسوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا الاتحادية. وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "وقعت اليوم مرسوماً ينص على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية".

 من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في كلمة أمام أعضاء المجلس، أن المفهوم الجديد للسياسة الروسية يطلق على الولايات المتحدة تسمية المبادر الرئيسي والمحرض الرئيسي على انتهاج الخط المناهض لروسيا، مشيرا إلى أن الغرب بصفة عامة ينتهج سياسة تهدف إلى إضعاف روسيا من جميع النواحي، ما يمكن اعتباره حرباً هجينة من نوع جديد،بحسب قناة "ار تي عربية) الروسية.


وأكد لافروف أن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية ينص على إمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة أو غير مماثلة ردا على الإجراءات غير الودية ضد روسيا.

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وتابع إن مفهوم السياسة الخارجية الجديدة لروسيا، يعكس واقعا سياسيا جديدا، ومتغيرات جيوسياسية، وتطورات ثورية في العالم، والتي تسارعت بشكل ملحوظ مع بدء العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه تم رصد على وجه الخصوص مستوى غير مسبوق من التوتر الدولي، على مدى العقد الماضي، مشيرا إلى أن هذا المستوى يعتبر خطرا وجوديا يهدد أمن روسيا وتنميتها. وأوضح "أن التوتر والتهديدات التي نعيشها هي نتيجة لتصرفات الدول غير الصديقة".

 

المصدر: د ب أ
فلاديمير بوتين
روسيا
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