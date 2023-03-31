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تشارلز الثالث يتفقد جهود حماية المناخ خلال زيارته لميناء هامبورج

تشارلز الثالث يتفقد جهود حماية المناخ خلال زيارته لميناء هامبورج
31 مارس 2023 18:32

 أجرى ملك بريطانيا، تشارلز الثالث جولة في ميناء هامبورج، لتفقد مساعي حماية المناخ والجهود المحلية للمضي قدماً في قضايا بيئية.

وذكر الملك أنه يريد إجراء محادثات مع ممثلين من الميناء بشأن إزالة الكربون من الاقتصاد البحري ودعم مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الهيدروجين وتحول للصناعة الصديق للبيئة والمناخ.

وبعد الجولة، من المتوقع أن يختتم تشارلز 74 عاما وزوجته كاميلا زيارتهما لهامبورج، بحضور استقبال في شوبن 52 وهو موقع ضخم لإقامة الفعاليات .

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كان عمدة مدينة هامبورج الألمانية، بيتر تشينتشر قد استقبل ملك بريطانيا تشارلز الثالث وقرينته كاميلا على رصيف محطة "دامتور" للسكك الحديدية، ورحب بالزوجين الملكيين في المدينة الساحلية الواقعة شمال ألمانيا.

وكان برفقة تشينتشر زوجته إيفا-ماريا. ورافق الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر الزوجين الملكيين على متن القطار من برلين.

المصدر: د ب أ
الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
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