حراس الأمن في مطار هيثرو يبدؤون إضراباً بسبب الأجور

أعلن مسؤولو مطار هيثرو في لندن إن العمل به يسير كالمعتاد اليوم الجمعة رغم إضراب حراس الأمن في إطار نزاع بشأن الأجور.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" بأن نحو 1400 فرد من نقابة يونايت سوف يضربون عن العمل لمدة عشرة أيام، تشمل في معظمها عطلة عيد الفصح وهي فترة عمل مزدحمة.

ويأتي الإضراب عقب انهيار محادثات بشأن الأجور أمس الخميس. وجرى تنظيم مظاهرات خارج المطار وقالت يونايت إن الإضراب "مدعوم بشكل جيد".

ومن ناحية أخرى، قال المطار إن الخطط الطارئة تعمل بشكل جيد، رغم أن من المتوقع إلغاء بعض رحلات الخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيروايز).

وقال الرئيس التنفيذي للمطار جون هولاند-كاي لشبكة سكاي نيوز "أنا هنا في صالة رقم 5، وهي الصالة الوحيدة التي صوتت لصالح تنظيم الإضراب، وكما ترون العمل يتواصل كالمعتاد.. لدينا كثير من الزملاء الذين أتوا لمساعدتنا اليوم".

وقالت أمين عام نقابة يونايت، شارون جراهام "يمكن لهيثرو أن يتحمل دفع زيادة أجور مُرضية لعملائه.. إنها شركة ثرية وهي على وشك أن تعود لتحقيق أرباح كبيرة. لقد وافقت في السنوات الأخيرة على زيادة هائلة في أجر رئيسها التنفيذي ووزعت أرباحاً بالمليارات على المساهمين".