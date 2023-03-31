وكالة الفضاء الفلبينية تحذر من حطام متوقع من صاروخ صيني

دعت وكالة الفضاء الفلبينية (فيلسا)، اليوم الجمعة المواطنين إلى توخي الحذر، بسبب حطام متوقع جراء إطلاق صاروخ صيني. وفي تحذير لها، ذكرت الوكالة أنها تراقب الحطام من الصاروخ "لونج مارش 4 سي"، الذي تم إطلاقه، بعد الساعة الثانية مساء اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستار" الفلبينية.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن يكون الحطام غير المحترق قد سقط على بعد نحو 398 كيلومترا من منطقة "باجو دي ماسينلوك" في "زامباليس" .

وتابعت الوكالة "من المستبعد أن يكون الحطام قد سقط على معالم أرضية أو مناطق سكنية، داخل الأراضي الفلبينية. غير أن الحطام ربما يطفو حول المنطقة أو تنجرف إلى سواحل قريبة".

"وأضافت الوكالة أن الصاروخ "لونج مارش 4 سي" يحمل مواد كيماوية سامة، مثل الوقود.