الملك تشارلز وزوجته كاميلا يستقلان قطاراً من برلين إلى هامبورج

استقل ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا قطاراً فائق السرعة تابعاً لشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" من برلين متجهاً إلى هامبورج في اليوم الأخير من زيارتهما الرسمية لألمانيا التي تستغرق ثلاثة أيام.

وسار الزوجان الملكيان، برفقة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وزوجته إلكه بوندنبندر، على سجادة حمراء في رصيف تحت الأرض بمحطة قطار برلين للصعود إلى القطار الذي طُلي بألوان العلم الألماني.

وتجمع العديد من المتفرجين في المحطة لتوديع الزوجين الملكيين. وفي هامبورج يخطط الزوجان الملكيان لزيارة النصب التذكاري لحركة "نقل الأطفال" التي كانت ترسل أطفالاً يهوداً إلى بريطانيا خلال الحقبة النازية.

وبعد ذلك يخطط تشارلز وشتاينماير لوضع إكليل من الزهور في سانت نيكولاي، وهي كنيسة مدمرة بشكل كبير وتُركت كنصب تذكاري للمدنيين الذين قُتلوا في الغارات الجوية البريطانية والأميركية على هامبورج في عام .1943 وتشمل المحطات الأخرى في الزيارة جولة بالقارب في ميناء هامبورج وزيارة لمدرسة "رودولف روس" الابتدائية ثنائية اللغة للقاء رسام كتب الأطفال أكسل شيفلر.