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وزير الدفاع اليوناني يزور مناطق منكوبة بالزلزال في تركيا

منازل مدمرة جراء زلزال تركيا
31 مارس 2023 13:33

يعتزم وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس زيارة مناطق تضررت بالزلزال المدمر في تركيا المجاورة عندما يسافر للقاء نظيره التركي في الرابع من أبريل.

وسيصبح بانايوتوبولوس ثاني وزير يوناني يجري زيارة رسمية لتركيا بعد زلزال فبراير الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف في جنوب تركيا.

وقال الوزير اليوناني في مقابلة مع قناة ميجا التلفزيونية في وقت متأخر أمس الخميس "سنزور المناطق المتضررة بالزلزال في جنوب شرق تركيا".

وكانت اليونان واحدة من أوائل الدول التي بعثت رجال إنقاذ للمساعدة في انتشال الناجين من تحت الأنقاض.
وزار وزير الخارجية نيكوس ديندياس المناطق التي ضربها الزلزال في فبراير في لفتة تعبير عن التضامن.

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