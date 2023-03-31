السبت 1 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

سوناك يرحب بأكبر اتفاق لبريطانيا منذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
31 مارس 2023 11:16

رحب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك بقبول بلاده عضواً في تحالف تجاري رئيسي بين منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قائلا إن ذلك يضع بريطانيا "في وضع بارز" في الاقتصاد العالمي.

وتم تأكيد قبول بريطانيا في "اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ"، رسميا في مكالمة هاتفية بين وزيرة التجارة، كيمي بادينوك ونظرائها من المجموعة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" اليوم الجمعة.

ويمثل أكبر اتفاق لبريطانيا، منذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي، والذي سيقلص التعريفات الجمركية  بالنسبة للمصدرين إلى مجموعة من الدول-التي بانضمام بريطانيا إليها- سيكون لديها إجمالي ناتج محلي يبلغ 11 تريليون جنيه استرليني(6ر13 تريليون دولار)، مما يمثل 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، حسب مسؤولين بريطانيين.

وذكر رئيس الوزراء أن الاتفاق أظهر كيف أن بريطانيا قادرة على الاستفادة من "الحريات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي " بريكست" لإبرام اتفاقيات ، كانت مستحيلة، عندما كانت داخل الاتحاد الأوروبي، مما سيدفع النمو الاقتصادي، عبر البلاد.

وبريطانيا هي أول عضو جديد وأول دولة أوروبية، تنضم إلى التكتل، الذي يضم استراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام، منذ تشكيله في عام 2018.

أخبار ذات صلة
صحيفة كبرى تعترف بتاريخها الأليم
تشارلز الثالث يتفقد جهود حماية المناخ خلال زيارته لميناء هامبورج
المصدر: وكالات
بريطانيا
المحيط الهادئ
المحيط الهندي
ريشي سوناك
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
شباب الأهلي والعين يتفوقان في «ديربي اليد»
الرياضي
شباب الأهلي والعين يتفوقان في «ديربي اليد»
اليوم 14:46
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
عربي ودولي
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
اليوم 14:16
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
الرياضي
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
اليوم 14:05
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
الرياضي
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
اليوم 13:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©