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الملك تشارلز يزور هامبورج في ختام الرحلة الملكية إلى ألمانيا

الملك تشارلز والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال الزيارة الملكية إلى ألمانيا
31 مارس 2023 09:36

من المقرر أن يزور العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا مدينة هامبورج، وذلك في اليوم الثالث والأخير من زيارتهما لألمانيا. وألقى تشارلز يوم الخميس كلمة أمام البرلمان الألماني، وألقى خطابا باللغتين الألمانية والإنجليزية.

وقال تشارلز: "إن دعوتنا إلى زيارة ألمانيا تعني الكثير جدا لي ولزوجتي في أول زيارة خارجية لي كملك". وتشارلز أول ملك يتحدث في البرلمان الألماني وقوبل بترحيب حار من النواب.

 أشاد بدفاع ألمانيا الصلب عن أوكرانيا وتناول بالتفصيل الدور القيادي الرئيسي الذي لعبته ألمانيا وبريطانيا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وزار تشارلز بعد ذلك مركزا لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين في مطار تيجيل السابق بالمدينة مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. كما التقى بجنود من كتيبة هندسة ألمانية بريطانية في فينوففرت، شمال شرق برلين ، وزار مزرعة عضوية في براندنبورج بالقرب من برلين.

وتعد هذه أول رحلة خارجية يقوم بها تشارلز منذ جلوسه على العرش بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي. ووصل الزوجان الملكيان إلى برلين بعد ظهر الأربعاء وتم استقبالهما رسميا بمراسم عسكرية عند بوابة براندنبورج.

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المصدر: د ب أ
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بريطانيا
ألمانيا
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