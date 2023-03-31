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مقتل وإصابة51 شخصاً بعد انهيار سقف بئر مدرج في الهند

عناصر من الشرطة الهندية(أرشيفية)
31 مارس 2023 09:06

لقي ما لا يقل عن 35 شخصا حتفهم وأصيب 16 آخرون بعد انهيار سقف بئر مدرج في مدينة بوسط الهند، حسبما أفاد مسؤول بالحكومة المحلية.
وذكر مسؤولون أن الحادث وقع أثناء تجمع زوار داخل معبد في مدينة إندور للاحتفال بمهرجان رام نافامي الهندوسي أمس الخميس.
وقال مسؤول كبير بالحكومة المحلية لرويترز "أنقذنا 18 شخصا، وعُثر على 35 قتيلاً بينما أصيب 16 آخرون".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن 75 على الأقل من أفراد الجيش وفرق الإنقاذ عملوا على مدار اليوم لإزالة الركام مستخدمين الحبال والسلالم لانتشال من سقطوا في البئر.

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المصدر: رويترز
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