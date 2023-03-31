الإمارات تطالب بدعم مبادرة «إسكات البنادق» في أفريقيا

نيويورك (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أنه من مصلحة المجتمع الدولي نجاح مبادرة الاتحاد الأفريقي «إسكات البنادق»، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن تأثير سياسات التنمية في تنفيذ جدول أعمال المبادرة.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، في بيان لدولة الإمارات أمام مجلس الأمن: «لقد ناقش المجلس جدول أعمال مبادرة إسكات البنادق مرات عديدة على امتداد الأعوام الماضية، ولا شك أنّ هناك حاجة لتقييم الوضع الراهن لهذا الجدول».

وأضاف إنّ «التصور بأنّ الاضطرابات الناشبة في منطقة بعينها لن تطال مناطق أخرى من العالم تصوّر غير صحيح، فنجاح هذه المبادرة لا يصب فقط في مصلحتنا المشتركة بل هو واجب أخلاقي لإحلال السلام بأية طريقة ممكنة وفقاً للقانون الدولي».

وأشار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان إلى أنه «ينبغي على المجتمع الدولي الاستفادة الكاملة من الأدوات التي تتوافر لدى القارة الأفريقية لتوظيفها في ممارسات تسوية النزاعات، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، والاستثمار في التنمية المستدامة، وبناء السلام للحد من التهديدات المعقدة قبل حدوثها».

وكان معالي الشيخ شخبوط بن نهيان ألقى بيان دولة الإمارات أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي في 28 مارس الحالي بشأن «مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب من خلال تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات والآليات الإقليمية»، والذي أكّد ضرورة دعم الجهود التي تقودها دول قارة أفريقيا في مكافحة الإرهاب والتطرف في القارة.

وأضاف معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، في البيان: «لا شك أن الإرهاب ظاهرة معقدة، وفوق ذلك كله هي مرتبطة بسياقات محددة، لذلك، تؤمن دولة الإمارات بأن مبادرات مكافحة الإرهاب الإقليمية تضطلع بدور أساسي في دعم جهود الدول في التصدي لهذه الآفة».

وأكد معاليه أيضاً أن «مجلس الأمن، بصفته الهيئة المسؤولة عن صون السلم والأمن الدوليين، يتعين عليه اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الجهود الأفريقية في مكافحة الإرهاب».

وفي سياق متصل، أشار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان إلى ضرورة تعزيز المبادرات الإقليمية لمكافحة الإرهاب في أفريقيا، ومعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف، وأن نحذو حذو الجهات الأفريقية المعنية.

وخلال زيارته لمدينة نيويورك، اجتمع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بمجموعة من الوزراء والمسؤولين الدوليين، حيث التقى بفخامة فيليب نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، وبمعالي فينسينت بيروتا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا، وكذلك روز كريستيان، نائبة رئيس جمهورية الغابون.

كما التقى معاليه مع عدد من المسؤولين المعنيين بالشأن الأفريقي، حيث اجتمع مع ليو يوكسي، الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأفريقية، وكذلك مع الدكتورة أنيت ويبر، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي.