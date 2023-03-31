«البنتاجون»: 6 جنود أميركيين تعرضوا لإصابات دماغية في سوريا

واشنطن (وكالات)

كشفت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، أمس، أن 6 جنود أميركيين في سوريا تعرضوا لإصابات دماغية خلال هجومين مختلفين، الأسبوع الماضي، مضيفة أن تشخيص حالاتهم جاء خلال فحوصات روتينية في الأيام الأخيرة.

ويرفع ذلك حصيلة الخسائر في صفوف القوات الأميركية جراء الضربات والضربات المضادة الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر، إلى جانب إصابة ستة جنود أميركيين.

كما أشارت تقديرات «البنتاجون» إلى مقتل ثمانية مسلحين خلال ضربات جوية أميركية انتقامية على منشأتين في سوريا.

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري سوري، أمس، تعرض بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق لقصف باستخدام «عدد من الصواريخ» من اتجاه هضبة الجولان، وهو ما أدى إلى إصابة جنديين و«وقوع بعض الخسائر المادية».

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ و«أسقطت بعضها» في وقت مبكر من صباح أمس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن هذه هي خامس ضربة تشنها إسرائيل على سوريا هذا الشهر.

ولم تحدد السلطات السورية طبيعة المنطقة التي تعرضت للقصف.

وفي 22 مارس، أدت غارة إسرائيلية بالقرب من مطار حلب في شمال البلاد إلى خروجه من الخدمة لفترة وجيزة.

وقالت مصادر استخباراتية إن الهجوم أصاب مستودع أسلحة. واستهدفت هجمات أخرى العاصمة في الأسابيع القليلة الماضية. وكتب سكان في دمشق على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت مبكر من صباح أمس، أنهم سمعوا دوي سلسلة من الانفجارات في بعض الأحياء.