السبت 1 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«البنتاجون»: 6 جنود أميركيين تعرضوا لإصابات دماغية في سوريا

قوات أميركية في سوريا
31 مارس 2023 04:10

واشنطن (وكالات)

أخبار ذات صلة
وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة
يكرز يتمسك بحلم «الملحق»

كشفت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، أمس، أن 6 جنود أميركيين في سوريا تعرضوا لإصابات دماغية خلال هجومين مختلفين، الأسبوع الماضي، مضيفة أن تشخيص حالاتهم جاء خلال فحوصات روتينية في الأيام الأخيرة.
ويرفع ذلك حصيلة الخسائر في صفوف القوات الأميركية جراء الضربات والضربات المضادة الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر، إلى جانب إصابة ستة جنود أميركيين.
كما أشارت تقديرات «البنتاجون» إلى مقتل ثمانية مسلحين خلال ضربات جوية أميركية انتقامية على منشأتين في سوريا.
إلى ذلك، أكد مصدر عسكري سوري، أمس، تعرض بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق لقصف باستخدام «عدد من الصواريخ» من اتجاه هضبة الجولان، وهو ما أدى إلى إصابة جنديين و«وقوع بعض الخسائر المادية».
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ و«أسقطت بعضها» في وقت مبكر من صباح أمس.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن هذه هي خامس ضربة تشنها إسرائيل على سوريا هذا الشهر.
ولم تحدد السلطات السورية طبيعة المنطقة التي تعرضت للقصف.
وفي 22 مارس، أدت غارة إسرائيلية بالقرب من مطار حلب في شمال البلاد إلى خروجه من الخدمة لفترة وجيزة.
وقالت مصادر استخباراتية إن الهجوم أصاب مستودع أسلحة. واستهدفت هجمات أخرى العاصمة في الأسابيع القليلة الماضية. وكتب سكان في دمشق على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت مبكر من صباح أمس، أنهم سمعوا دوي سلسلة من الانفجارات في بعض الأحياء.

البنتاجون
وزارة الدفاع الأميركية
أميركا
سوريا
القوات الأميركية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
شباب الأهلي والعين يتفوقان في «ديربي اليد»
الرياضي
شباب الأهلي والعين يتفوقان في «ديربي اليد»
اليوم 14:46
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
عربي ودولي
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
اليوم 14:16
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
الرياضي
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
اليوم 14:05
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
الرياضي
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
اليوم 13:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©