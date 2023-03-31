السبت 1 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تحذيرات من محاولات فلول «الإخوان» لتعطيل العملية السياسية بالسودان

أرشيفية
31 مارس 2023 04:10

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أخبار ذات صلة
باتيلي يزور «جوار ليبيا» لبحث إخراج المرتزقة
لأول مرة.. الخرطوم تسجل حالات من حمى الضنك

حذر خبراء وكتاب سودانيون من خطورة التصعيد الذي يقوم به فلول تنظيم «الإخوان» وحلفاؤهم من أجل تعطيل العملية السياسية الجارية في السودان التي من المرتقب أن تصل إلى اتفاق نهائي يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية الشهر المقبل.
وقال الكاتب والمحلل السياسي فايز الشيخ السليك لـ «الاتحاد»: كل المؤشرات تشير إلى اقتراب وصول العملية السياسية إلى نهاياتها، وحسب ما هو متفق عليه سيكون شهر أبريل منعطفاً مهما، لكن لا بد من الوضع في الاعتبار العراقيل السياسية. وأضاف أن العملية السياسية تشمل حكومة مدنية كاملة، بتكوين مجلس سيادي مصغر يرأسه شخص مدني، وحكومة تنفيذية ومجلس تشريعي، ووسط هذا يأتي تصعيد رافض للعملية، ويتصدر فلول «الإخوان» قائمة القوى الرافضة للعملية السياسية، وسيعملون بكل جهد لتعطيل أي اتفاق بين العسكريين والمدنيين. 
وأكد أن أحد عوامل اقتراب التوقيع على الاتفاق النهائي هو دور المجتمع الدولي المدعوم من دول إقليمية مؤثرة، حيث تقف الأمم المتحدة والولايات المتحدة بقوة مع العملية السياسية.
من جهته، قال الكاتب والأديب السوداني حمور زيادة لـ«الاتحاد»: نقترب من الاتفاق النهائي بشكل جيد، رغم فجوة الثقة بين الأطراف المشاركة في العملية السلمية، ونتجه لتشكيل سلطة مدنية كاملة الصلاحيات، وتشكيل جيش وطني واحد وإصلاحات أمنية وعسكرية. 
ولفت زيادة إلى أن الجهة الأكثر دعماً للتصعيد ضد العملية السياسية، مع اقتراب الاتفاق النهائي، هي تنظيم «الإخوان» وحلفاؤهم، لكنه استبعد أن يكون لذلك تأثير على تشكيل الحكومة. 
وأوضح أن قوى الحرية والتغيير لا ترفض توسيع قاعدة المشاركة، ومطالب الكتلة الديمقراطية لا يوجد اختلاف يذكر بين أهدافها، وما تم التوصل إليه في الاتفاق الإطاري، وكل الاتفاقات الجارية، يؤكد على الحفاظ على اتفاقية سلام جوبا.

السودان
أزمة السودان
الإخوان
جماعة الإخوان
الإخوان المسلمين
جماعة الإخوان المسلمين
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
شباب الأهلي والعين يتفوقان في «ديربي اليد»
الرياضي
شباب الأهلي والعين يتفوقان في «ديربي اليد»
اليوم 14:46
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
عربي ودولي
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
اليوم 14:16
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
الرياضي
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
اليوم 14:05
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
الرياضي
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
اليوم 13:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©