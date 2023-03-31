السبت 1 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إثيوبيا تسحب التّهم الجنائية الموجّهة لقياديين متمرّدين

أرشيفية
31 مارس 2023 04:10

نيروبي (وكالات) 

أخبار ذات صلة
إثيوبيا: انطلاق الحوار الوطني في يونيو
إثيوبيا تشكل إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس، سحب التهم الجنائية الموجهة لقياديين في جبهة تحرير شعب تيغراي المتمرّدة، بما يتوافق مع اتفاق سلام في إقليمها الشمالي. 
وجاء في بيان لوزارة العدل أنه «وفقاً لاتفاقية السلام» الموقعة في نوفمبر الماضي في جنوب إفريقيا، «تم سحب التهم الجنائية الموجّهة بما يتّصل بهذه المسألة والتي كانت قيد النزاع». ويندرج الإعلان في إطار تدابير تتّخذ لبناء الثقة بموجب اتفاق السلام التاريخي. وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الأسبوع الماضي، أنها عيّنت مسؤولاً كبيراً في جبهة تحرير شعب تيغراي رئيساً للحكومة المؤقتة في الإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.
وجاء الإعلان غداة شطب البرلمان جبهة تحرير شعب تيغراي من القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن الإعلام الرسمي الإثيوبي أن مذكّرات توقيف بتهمة الخيانة العظمى صدرت بحق 64 قيادياً في جبهة تحرير شعب تيغراي و32 عنصراً من كبار قادة الجيش والشرطة. 
من بين هؤلاء غيتاتشو رضا الذي عيّن الأسبوع الماضي «رئيساً للإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي» بموجب اتفاق السلام.

إثيوبيا
الحكومة الإثيوبية
إقليم تيغراي
الجبهة الشعبية لتحرير تجراي
إقليم تيجراي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
شباب الأهلي والعين يتفوقان في «ديربي اليد»
الرياضي
شباب الأهلي والعين يتفوقان في «ديربي اليد»
اليوم 14:46
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
عربي ودولي
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
اليوم 14:16
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
الرياضي
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
اليوم 14:05
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
الرياضي
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
اليوم 13:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©