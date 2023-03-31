إثيوبيا تسحب التّهم الجنائية الموجّهة لقياديين متمرّدين

نيروبي (وكالات)

أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس، سحب التهم الجنائية الموجهة لقياديين في جبهة تحرير شعب تيغراي المتمرّدة، بما يتوافق مع اتفاق سلام في إقليمها الشمالي.

وجاء في بيان لوزارة العدل أنه «وفقاً لاتفاقية السلام» الموقعة في نوفمبر الماضي في جنوب إفريقيا، «تم سحب التهم الجنائية الموجّهة بما يتّصل بهذه المسألة والتي كانت قيد النزاع». ويندرج الإعلان في إطار تدابير تتّخذ لبناء الثقة بموجب اتفاق السلام التاريخي. وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الأسبوع الماضي، أنها عيّنت مسؤولاً كبيراً في جبهة تحرير شعب تيغراي رئيساً للحكومة المؤقتة في الإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.

وجاء الإعلان غداة شطب البرلمان جبهة تحرير شعب تيغراي من القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الإعلام الرسمي الإثيوبي أن مذكّرات توقيف بتهمة الخيانة العظمى صدرت بحق 64 قيادياً في جبهة تحرير شعب تيغراي و32 عنصراً من كبار قادة الجيش والشرطة.

من بين هؤلاء غيتاتشو رضا الذي عيّن الأسبوع الماضي «رئيساً للإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي» بموجب اتفاق السلام.