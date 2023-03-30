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البرلمان التركي يوافق على انضمام فنلندا لحلف الناتو

شعار حلف الناتو
31 مارس 2023 02:10

أقر البرلمان التركي، الخميس، قانونا يسمح لفنلندا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مزيلا آخر عقبة أمام هلسنكي للانضمام إلى التحالف الدفاعي.

والبرلمان التركي هو آخر من يصادق على عضوية فنلندا من بين 30 دولة عضو في التحالف بعدما وافقت الهيئة التشريعية في المجر على مشروع قانون مماثل في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ورحب ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بمصادقة البرلمان التركي على انضمام فنلندا إلى الحلف.

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المصدر: وكالات
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حلف الناتو
تركيا
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