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مقتل 4 شرطيين في باكستان بانفجار عبوة ناسفة

عناصر من الشرطة الباكستانية (أرشيفية)
31 مارس 2023 04:10

بيشاور (وكالات)

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أعلنت السلطات الباكستانية مقتل 4 شرطيين، أمس، في انفجار عبوة ناسفة وضعت على جانب طريق في شمال غرب البلاد، في هجوم تبنّته حركة «طالبان» الباكستانية.
وانفجرت العبوة الناسفة فيما كان الشرطيون على متن عربة مدرعة تقلهم لمساعدة زملاء لهم محاصرين في مركز للشرطة في منطقة لاكي مروات.
وقال المسؤول المحلي محمد أشفق: «إن الشرطيين الأربعة سقطوا ضحايا، عمل إرهابي مخطط له»، وبين الضحايا ضابط كبير.
من جهته، أعرب رئيس الوزراء شهباز شريف على «تويتر» عن حزنه وأشاد بـ«التضحيات التي لا تُنسى» لعناصر إنفاذ القانون «في الحرب على الإرهاب».
وتقع منطقة لاكي مروات ولاية خيبر بختونخوا التي تعتبر قاعدة حركة طالبان الباكستانية.
في 30 يناير، قتل أكثر من 80 شرطياً عندما فجر مهاجم سترته الناسفة في مسجد داخل مركز للشرطة في بيشاور في شمال غرب البلاد.
وحركة طالبان الباكستانية منفصلة عن طالبان الأفغانية لكنهما تتشاركان الأيديولوجية نفسها.

باكستان
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طالبان باكستان
طالبان الباكستانية
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