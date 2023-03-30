بيان بشأن صحة البابا فرنسيس بعد دخوله المستشفى

طواقم صحفية أمام المستشفى الذي يتعالج فيه البابا فرنسيس
31 مارس 2023 01:19
أفاد الفريق الطبي لمستشفى "جيميلي"، اليوم الخميس، أن البابا فرنسيس الذي نقل إلى المستشفى المذكور، أمس الأربعاء، يعاني "التهاباً معدياً في الشعب الهوائية"، لكنه يتلقى علاجاً بالمضادات الحيوية أتاح "تحسناً واضحاً" لحاله الصحية.
وقال الفريق، في بيان وزعه الفاتيكان، إن البابا، البالغ 86 عاماً، يتلقى "علاجاً بالمضادات الحيوية أدى إلى النتائج المتوخاة"، موضحاً أنه قد يتمكن من مغادرة المستشفى "في الأيام المقبلة".
وفي البيان نفسه، قال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان إن البابا خصص فترة بعد الظهر "للراحة والصلاة و(أداء) بعض المهمات".
في وقت سابق، أورد بروني أن البابا "استراح جيداً خلال الليل. وضعه الصحي يتحسن تدريجاً ويواصل علاجه المقرر".
وأضاف "هذا الصباح بعدما تناول الفطور، قرأ بعض الصحف واستأنف العمل. قبل الغداء، ذهب إلى الكنيسة الصغيرة في المستشفى حيث صلى وتناول القربان المقدس".
وقال ناطق باسم البابا في البداية إن فرنسيس نقل إلى المستشفى في العاصمة الإيطالية روما، أمس الأربعاء، للخضوع لفحوص مقررة مسبقاً لكنه كشف في بيان لاحق أنه كان يعاني في الأيام السابقة "صعوبات في التنفس".
وأوضح بروني لاحقاً أن فحوصاً طبية "كشفت وجود التهاب في الجهاز التنفّسي (ليست إصابة بكوفيد-19)، ستتطلّب بضعة أيام من العلاج الطبي في المستشفى".
وجاء في رسالة نشرها البابا على تويتر "تأثرت بالرسائل الكثيرة التي تلقيتها في الساعات الأخيرة"، مبديا "امتنانه" لكل من يصلّون من أجله.