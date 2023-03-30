أوكرانيون ينهون تدريبهم على صواريخ "باتريوت" المتطورة
صواريخ "باتريوت"
31 مارس 2023 00:47
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الخميس، أن بضع عشرات من الجنود الأوكرانيين كانوا يتلقون تدريباً في الولايات المتحدة منذ بداية يناير الماضي على كيفية استخدام وصيانة نظام صواريخ "باتريوت" المتطورة للدفاع الجوي، أنهوا هذا التدريب وعادوا إلى أوروبا.
كانت الحكومة الأميركية أعلنت نهاية 2022 تسليم كييف هذا النظام المتطور من صواريخ "أرض-جو"، علماً بأن أوكرانيا كانت تطالب به منذ وقت طويل.
وقال الجنرال بات رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "هذا الأسبوع، أنهى 65 جندياً من الدفاع الجوي الأوكراني تدريبهم على باتريوت في فورت سيل بأوكلاهوما، وقد عادوا إلى أوروبا".
وأضاف أنهم سيفيدون من أنظمة "باتريوت" التي سلمتها الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا لأوكرانيا، لافتاً إلى أن الجيش الأميركي درب أكثر من سبعة آلاف عسكري أوكراني منذ بدء الأزمة الحالية.
تستطيع صواريخ "باتريوت" خصوصاً إسقاط صواريخ عابرة للقارات وأخرى بالستية قصيرة المدى وطائرات على ارتفاع يتجاوز إلى حد بعيد أنظمة الدفاع التي سلمت حتى اليوم إلى أوكرانيا.