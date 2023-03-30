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واشنطن تتهم روسيا بمحاولة شراء أسلحة من كوريا الشمالية

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30 مارس 2023 23:20

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لديها معلومات جديدة تشير إلى أن روسيا تسعى بنشاط للحصول على أسلحة إضافية من كوريا الشمالية في مقابل مساعدات غذائية.

وأعلن جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي «ما زلنا نخشى أن تقدم كوريا الشمالية الدعم» لروسيا.

وأضاف «ولدينا معلومات جديدة بأن روسيا تسعى بنشاط للحصول على أسلحة إضافية من كوريا الشمالية».

جاءت تصريحات كيربي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مواطن سلوفاكي لمحاولته ترتيب عملية بيع أكثر من عشرين نوعاً من الأسلحة والذخائر الكورية الشمالية إلى روسيا.

وأوضح كيربي «نتفهم أيضاً أن روسيا تسعى لإرسال وفد إلى كوريا الشمالية، وأن روسيا تقدم طعاماً لكوريا الشمالية مقابل أسلحة».

وأردف أن أي صفقة أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا ستكون انتهاكاً لمجموعة من قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأشار كيربي أيضاً إلى تصريحات كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة بأنها لن تقدم أو تبيع أسلحة لروسيا. وقال «نواصل متابعة ذلك عن كثب».

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المصدر: وكالات
روسيا
كوريا الشمالية
أسلحة
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