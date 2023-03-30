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أوكرانيا تقرّ بخسارة في مدينة باخموت

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف من دبابة قرب باخموت
30 مارس 2023 22:41

أعلن سيرغي ليشتشنكو مستشار الرئاسة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن كييف لم تعد تسيطر سوى على ثلث مدينة باخموت التي تشهد معارك عنيفة منذ أشهر في شرق أوكرانيا.

وقال ليشتشنكو، خلال مؤتمر صحفي بثه حساب الرئاسة على تطبيق "تلغرام"، أن "أوكرانيا تسيطر على ثلث باخموت، كما أكد المراقبون الدوليون".

لكنه نفى أن تكون القوات الروسية تحاصر المدينة مثلما سبق أن أكد مسؤول محلي.

وتقدمت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة في شمال مدينة باخموت وجنوبها فقطعت عدداً من طرق الإمدادات الأوكرانية وسيطرت على القسم الشرقي منها.

وأعلن "معهد دراسة الحرب" الأميركي، أمس الأربعاء، أن القوات الروسية تسيطر على "نحو 65%" من باخموت بعدما تقدمت في الأيام الخمسة الماضية ولا سيما في الشرق.

من جهته، يقول الجيش الأوكراني إنه "ثبت" الوضع ميدانيا ويعتزم "قريباً جداً اغتنام" الفرصة لشن هجوم مضاد.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
باخموت
الجيش الروسي
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