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عشرات الحرائق ودرجات حرارة غير مسبوقة في إسبانيا

رجال إطفاء يقاومون حريق غابات في إسبانيا
30 مارس 2023 21:59

قالت السلطات الإسبانية إن أكثر من 100 حريق غابات اندلع في منطقة "أستورياس" بشمال البلاد، اليوم الخميس، في وقت ارتفعت فيه درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة.

جاءت الحرائق لتنضاف إلى حريق غابات آخر لا يزال مشتعلاً بعد ثمانية أيام من اندلاعه في الغابات في منطقة "فالنسيا" الشرقية وحريق آخر اجتاح مساحات واسعة من الأراضي في "جاليثيا" في الشمال الغربي.

وأظهرت لقطات، بثها التلفزيون المحلي، ألسنة اللهب وهي تتصاعد بالقرب من طريق بينما كانت السيارات تمر في منطقة "أستورياس".

وحظرت السلطات الوصول إلى طرق السير في الغابات وأي ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الحرائق.

وقال أدريان باربون رئيس بلدية المنطقة على موقع تويتر "أستورياس لا تحترق بل هم أشعلوها. المسؤولون عن ذلك هم من أضرموا النيران في غاباتنا. إنهم مجرمون جانحون وسيحاسبون ويعاملون على هذا الأساس".

وعبرت الحكومة الإسبانية عن قلقها من اندلاع مزيد من الحرائق هذا العام بعد شتاء جاف على غير المعتاد في مناطق من جنوب أوروبا ووسط ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية إن البلاد سجلت، أمس الأربعاء 29 مارس، أعلى درجة حرارة تسجل في مثل ذلك اليوم في تاريخها مع تجاوزها المستويات الطبيعية بسبع درجات لتسجل 14 درجة مئوية.

ووضعت معظم مناطق "أستورياس" و"كانتابريا" المجاورة ومناطق واسعة من ساحل إسبانيا على البحر المتوسط في حالة تأهب قصوى لخطر اندلاع حرائق غابات اليوم الخميس.

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