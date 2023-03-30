الجمعة 31 مارس 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الإمارات تطالب بدعم مبادرة «إسكات البنادق» في أفريقيا
تحذيرات من محاولات فلول «الإخوان» لتعطيل العملية السياسية بالسودان
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
«البنتاجون»: 6 جنود أميركيين تعرضوا لإصابات دماغية في سوريا
أوكرانيا تعترف بمكاسب روسية في باخموت
واشنطن: الاتفاق مع «صندوق النقد» المخرج الوحيد للبنان
سقوط طفل كل يومين ضحية لألغام «الحوثي»
إثيوبيا تسحب التّهم الجنائية الموجّهة لقياديين متمرّدين
الأمم المتحدة: 1300 قتيل جراء العنف بالكونغو الديمقراطية
29 قتيلاً بحريق عبارة في الفلبين
مقتل 4 شرطيين في باكستان بانفجار عبوة ناسفة
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان
مسؤولون لـ«الاتحاد»: حقبة جديدة للعمل الوطني عنوانها تعزيز المسيرة وترسيخ الريادة
رئيس وأعضاء «الوطني»: قرارات رئيس الدولة تاريخية
وزراء ومسؤولون لـ«الاتحاد»: قيادات وطنية قادرة على إثراء الحاضر وصناعة المستقبل
«دفاع مدني أبوظبي» تفتتح «مجلس الفارس الشهم 2»
مسؤولون بالفجيرة: إسهامات فاعلة في مسيرة الاتحاد
13 ألف مستفيد من المير الرمضاني والطرود الغذائية في أبوظبي
مشاركات مجتمعية في مشروع «فطرهم» بالشارقة
«إسلامية دبي»: 2 مليون و700 ألف وجبة إفطار خلال أسبوع
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
عشرات الحرائق ودرجات حرارة غير مسبوقة في إسبانيا
رجال إطفاء يقاومون حريق غابات في إسبانيا
30 مارس 2023 21:59
قالت السلطات الإسبانية إن أكثر من 100 حريق غابات اندلع في منطقة "أستورياس" بشمال البلاد، اليوم الخميس، في وقت ارتفعت فيه درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة.
جاءت الحرائق لتنضاف إلى حريق غابات آخر لا يزال مشتعلاً بعد ثمانية أيام من اندلاعه في الغابات في منطقة "فالنسيا" الشرقية وحريق آخر اجتاح مساحات واسعة من الأراضي في "جاليثيا" في الشمال الغربي.
وأظهرت لقطات، بثها التلفزيون المحلي، ألسنة اللهب وهي تتصاعد بالقرب من طريق بينما كانت السيارات تمر في منطقة "أستورياس".
وحظرت السلطات الوصول إلى طرق السير في الغابات وأي ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الحرائق.
وقال أدريان باربون رئيس بلدية المنطقة على موقع تويتر "أستورياس لا تحترق بل هم أشعلوها. المسؤولون عن ذلك هم من أضرموا النيران في غاباتنا. إنهم مجرمون جانحون وسيحاسبون ويعاملون على هذا الأساس".
وعبرت الحكومة الإسبانية عن قلقها من اندلاع مزيد من الحرائق هذا العام بعد شتاء جاف على غير المعتاد في مناطق من جنوب أوروبا ووسط ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية إن البلاد سجلت، أمس الأربعاء 29 مارس، أعلى درجة حرارة تسجل في مثل ذلك اليوم في تاريخها مع تجاوزها المستويات الطبيعية بسبع درجات لتسجل 14 درجة مئوية.
ووضعت معظم مناطق "أستورياس" و"كانتابريا" المجاورة ومناطق واسعة من ساحل إسبانيا على البحر المتوسط في حالة تأهب قصوى لخطر اندلاع حرائق غابات اليوم الخميس.
أخبار ذات صلة
البرلمان الإسباني يوافق على إصلاحات لنظام التقاعد بدعم من النقابات
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
المصدر: وكالات
إسبانيا
حرائق الغابات
درجات الحرارة
الأكثر قراءة
الإمارات
منصور بن زايد يحضر مأدبة إفطار سلطان بن حمدان
30 مارس 2023
الإمارات
الحكام وأولياء العهود والنواب يهنئون منصور وهزاع وطحنون بن زايد وخالد بن محمد بن زايد
30 مارس 2023
الإمارات
فتوى: حكم صلاة التراويح بالنسبة للمرأة؟
26 مارس 2023
آخر الأخبار
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
عربي ودولي
الإمارات تطالب بدعم مبادرة «إسكات البنادق» في أفريقيا
اليوم 04:10
عربي ودولي
تحذيرات من محاولات فلول «الإخوان» لتعطيل العملية السياسية بالسودان
اليوم 04:10
عربي ودولي
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
اليوم 04:10
عربي ودولي
«البنتاجون»: 6 جنود أميركيين تعرضوا لإصابات دماغية في سوريا
اليوم 04:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©