نائبة الرئيس الأميركي تواصل جولتها الأفريقية

نائبة الرئيس الأميركي هاريس ورئيس تنزانيا سامية حسن في مؤتمر صحفي
30 مارس 2023 21:25
تواصل كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، اليوم الخميس، جولتها الأفريقية حيث وصلت إلى تنزانيا، المحطة الثانية من الزيارة.
وأعلنت هاريس خططاً لتعزيز التجارة والاستثمار مع تنزانيا خلال زيارة إلى دار السلام.
واجتمعت نائبة الرئييس الأميركي، اليوم الخميس، مع سامية حسن رئيسة تنزانيا.
أدلت المسؤولتان بتصريحات مقتضبة لممثلي وسائل الإعلام قبل أن تجريا جلسة محادثات خاصة.
وقالت هاريس "العمل معاً هو هدفنا المشترك لزيادة الاستثمار الاقتصادي في تنزانيا وتعزيز روابطنا الاقتصادية"، وسردت عدداً من المبادرات. وشملت تلك المبادرات مذكرة تفاهم جديدة بين بنك التصدير والاستيراد الأميركي وحكومة تنزانيا.
سيسهل ذلك تمويلاً يصل إلى 500 مليون دولار أميركي لمساعدة الشركات الأميركية على تصدير سلع وخدمات إلى تنزانيا في قطاعات تشمل البنية التحتية والمواصلات والتكنولوجيا الرقمية والمناخ وأمن الطاقة وإنتاج الطاقة.
وذكرت هاريس كذلك شراكة جديدة بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس وأمن الإنترنت، إضافة إلى خطة تدعمها الولايات المتحدة لشركة "لايف زون ميتالز" لإنشاء مصنع معالجة جديد في تنزانيا للمعادن التي تدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وقالت "هذا المشروع يُعد نموذجاً مهماً ورائداً يستخدم معايير مبتكرة ومنخفض الانبعاثات. والأهم من ذلك هو أن المعادن الخام ستُعالج قريباً في تنزانيا بأيدي تنزانيين"، وأضافت أن المصنع سيرسل بطاريات النيكل للولايات المتحدة وللسوق العالمية اعتباراً من عام 2026.
بدأت هاريس جولتها بزيارة غانا يوم الأحد قبل أن تتوجه في وقت متأخر أمس الأربعاء إلى دار السلام، عاصمة تنزانيا الاقتصادية.