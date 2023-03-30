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فرنسا تصدر قراراً جديداً يتعلق بلقاحات كوفيد

ممرضة تحضر جرعة من لقاح مضاد لكورونا
30 مارس 2023 21:14

خففت الهيئة العليا المعنية بالصحة العامة في فرنسا، اليوم الخميس، من إرشادات الحصول على اللقاحات للعاملين في القطاع الصحي قائلة إن اللقاح لم يعد إلزامياً لكنه ما زال موصى به بشدة في ضوء البيانات المتعلقة بالوباء في الآونة الأخيرة.

وقالت هيئة الصحة العليا في بيان "هذه التوصية برفع الالتزام بالحصول على اللقاح ضد كوفيد-19 لا تشكك بأي حال من الأحوال في توصياتها السابقة التي قُدمت في سياقات مختلفة متعلقة بالرعاية الصحية والوبائية". وتتبع الحكومة عادة توصيات الهيئة.

وثار جدل كبير بشأن قرار فرنسا في أوج الجائحة بتعليق عقود عمل أطباء وأطقم تمريض وعاملين آخرين في قطاع الصحة رفضوا تلقي لقاح كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وبررت الحكومة الخطوة بأنها ضرورية للحفاظ على سلامة المستشفيات.

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المصدر: وكالات
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