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لأول مرة.. الخرطوم تسجل حالات من حمى الضنك
العاصمة السودانية الخرطوم
30 مارس 2023 21:03
قال مسؤولون صحيون، اليوم الخميس، إن حالات من حمى الضنك سجلت في العاصمة السودانية الخرطوم لأول مرة.
وأفاد تقرير لوزارة الصحة هذا الأسبوع، اطلعت عليه رويترز، بأن 45 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم من أصل ما لا يقل عن 2576 حالة مسجلة منذ يوليو في 12 من ولايات السودان البالغ عددها 18.
تشمل أعراض حمى الضنك حمى وألما في العضلات وغثيانا وطفحا جلديا، لكنها تميل إلى أن تكون أكثر حدة وأحيانا تكون مميتة في حالة تكرر العدوى.
وقال الطبيب نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان «ما نراه في مرافق الصحة هو حالات إصابة بحمى الضنك».
وأضاف أن أغلب الأشخاص لا يذهبون إلى الأطباء لأن الأعراض ليست حادة بما يكفي أو لأنهم لا يدركون أنهم مصابون بحمى الضنك.
كانت هذه الحمى تتركز في السابق في الولايات السودانية الحدودية، ولم تنتشر في جميع أنحاء البلاد.
وقالت الطبيبة ليلى حمد النيل، المسؤولة بوزارة الصحة السودانية إن مساعدة من الأمم المتحدة وبعض المنظمات مكّنت الوزارة من توفير فحوص التشخيص وشباك البعوض ومرافق الرعاية للمساعدة في التصدي لحمى الضنك.
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