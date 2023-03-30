الجمعة 31 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أميركا توجه نداء عاجلاً بشأن الوضع في لبنان

قوات أمن تضع أسلاكا شائكة لوقف مسيرة للمحتجين في بيروت
30 مارس 2023 20:50

وجهت الولايات المتحدة نداء عاجلا إلى القادة اللبنانيين من أجل الخروج من الأزمة الحالية التي يعاني منها البلد.

وقالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، في إفادة عبر الإنترنت اليوم الخميس، إن لبنان لا بديل أمامه للتعافي الاقتصادي سوى إحراز تقدم صوب إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

يعاني لبنان أزمة مالية واقتصادية منذ أكتوبر 2019 كانت لها تداعياتها على مختلف القطاعات بالإضافة إلى الأوضاع السياسية بما فيها شغور سدة الرئاسة ووجود حكومة تصريف أعمال.

وتشترط المؤسسات الدولية والدول المانحة تنفيذ جملة من الإصلاحات من أجل تقديم مساعدات مالية وقروض للبنان.

وأضافت ليف، التي زارت لبنان ودولا أخرى بالمنطقة في الأسابيع القليلة الماضية، أن قادة لبنان يجب أن يتحلوا بـ"الإحساس بالضرورة الملحة" لإخراج بلادهم من أزمته الاقتصادية والسياسية.

في هذه الأثناء، منع الأمن اللبناني عدداً من المحتجين، اليوم الخميس، من اقتحام مصرف لبنان المركزي.

توجه المحتجون إلى مبنى مصرف لبنان المركزي في شارع "الحمرا" وحاولوا الدخول إلى المبنى، لكن القوى الأمنية منعتهم.

وشهد محيط المصرف تعزيزات أمنية حيث وصلت قوة كبيرة من الجيش اللبناني وقوات مكافحة الشغب وعملت على تأمين الحماية لجميع مداخل المصرف المركزي.

وقام المحتجون بقطع الطريق أمام مصرف لبنان، وحصل تدافع بين المحتجين والقوى الأمنية عندما حاول المحتجون الاقتراب من مدخل المصرف.

كما عزّزت القوى الأمنية إجراءات الحماية حول المجلس النيابي والسراي الحكومي بالأسلاك الشائكة، وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني والقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب.

أخبار ذات صلة
واشنطن: الاتفاق مع «صندوق النقد» المخرج الوحيد للبنان
«الحبتور الخيرية»: 80 ألف وجبة للمتعففين
المصدر: وكالات
لبنان
مصرف لبنان المركزي
الأزمة اللبنانية
أزمة اقتصادية
صندوق النقد الدولي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
شخبوط بن نهيان يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تطالب بدعم مبادرة «إسكات البنادق» في أفريقيا
اليوم 04:10
أرشيفية
عربي ودولي
تحذيرات من محاولات فلول «الإخوان» لتعطيل العملية السياسية بالسودان
اليوم 04:10
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
عربي ودولي
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
اليوم 04:10
قوات أميركية في سوريا
عربي ودولي
«البنتاجون»: 6 جنود أميركيين تعرضوا لإصابات دماغية في سوريا
اليوم 04:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©