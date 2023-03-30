ماكرون ينتقد أعمال العنف في الاحتجاجات على خطة إصلاح نظام التقاعد

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصاعد أعمال العنف في المظاهرات الأخيرة احتجاجا على خطته لإصلاح نظام التقاعد، داعيا قادة المعارضة إلى الانضمام إليه في إدانتها، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال خلال رحلة إلى جبال الألب لاستعراض خطة على مستوى البلاد للحفاظ على المياه فيما تستعد البلاد لصيف آخر يتسم بالجفاف «هناك مشاهد عنف غير مقبولة في الأسابيع الماضية».

وأضاف «العنف أصبح نوعا من العادات بين بعض الأشخاص.. يجب أن نظهر قدرا أكبر من الحزم في مكافحته. لا شيء يبرر العنف في مجتمع ديمقراطي».

وتصاعدت الانتقادات لخطة ماكرون لرفع الحد الأدنى للتقاعد بواقع عامين إلى 64 عاما منذ أن أعلنت الحكومة في 16 مارس أنها سوف تتجاوز التصويت على مشروع القانون في الجمعية الوطنية، مما أدى إلى اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب.

ويخطط المجلس الدستوري الفرنسي للبت في التشريع في 14 أبريل.

وأدان الرئيس الفرنسي أيضا المصادمات العنيفة في غرب فرنسا مطلع الأسبوع التي اندلعت بسبب إنشاء خزانات مياه كبيرة يقول المعارضون إنها سوف توفر الري لقطاع الزراعة على حساب المياه الجوفية مما سوف يفاقم الجفاف.