الجمعة 31 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ماكرون ينتقد أعمال العنف في الاحتجاجات على خطة إصلاح نظام التقاعد

ماكرون ينتقد أعمال العنف في الاحتجاجات على خطة إصلاح نظام التقاعد
30 مارس 2023 19:24

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصاعد أعمال العنف في المظاهرات الأخيرة احتجاجا على خطته لإصلاح نظام التقاعد، داعيا قادة المعارضة إلى الانضمام إليه في إدانتها، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال خلال رحلة إلى جبال الألب لاستعراض خطة على مستوى البلاد للحفاظ على المياه فيما تستعد البلاد لصيف آخر يتسم بالجفاف «هناك مشاهد عنف غير مقبولة في الأسابيع الماضية».

وأضاف «العنف أصبح نوعا من العادات بين بعض الأشخاص.. يجب أن نظهر قدرا أكبر من الحزم في مكافحته. لا شيء يبرر العنف في مجتمع ديمقراطي».

أخبار ذات صلة
ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية
خشية من «فوضى» في فرنسا قبل يوم «التعبئة العاشر»

وتصاعدت الانتقادات لخطة ماكرون لرفع الحد الأدنى للتقاعد بواقع عامين إلى 64 عاما منذ أن أعلنت الحكومة في 16 مارس أنها سوف تتجاوز التصويت على مشروع القانون في الجمعية الوطنية، مما أدى إلى اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب.

ويخطط المجلس الدستوري الفرنسي للبت في التشريع في 14 أبريل.

وأدان الرئيس الفرنسي أيضا المصادمات العنيفة في غرب فرنسا مطلع الأسبوع التي اندلعت بسبب إنشاء خزانات مياه كبيرة يقول المعارضون إنها سوف توفر الري لقطاع الزراعة على حساب المياه الجوفية مما سوف يفاقم الجفاف.

المصدر: د ب أ
إيمانويل ماكرون
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
شخبوط بن نهيان يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تطالب بدعم مبادرة «إسكات البنادق» في أفريقيا
اليوم 04:10
أرشيفية
عربي ودولي
تحذيرات من محاولات فلول «الإخوان» لتعطيل العملية السياسية بالسودان
اليوم 04:10
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
عربي ودولي
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
اليوم 04:10
قوات أميركية في سوريا
عربي ودولي
«البنتاجون»: 6 جنود أميركيين تعرضوا لإصابات دماغية في سوريا
اليوم 04:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©