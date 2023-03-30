البرلمان الإسباني يوافق على إصلاحات لنظام التقاعد بدعم من النقابات

وافق البرلمان الإسباني على إصلاحات لنظام التقاعد، خاصة برئيس الوزراء بيدرو سانشيز، كانت قد حظيت بدعم النقابات العمالية، ولكن الخبراء انتقدوها بوصفها غير كافية.

وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء، بأن نواب البرلمان صوتوا في مدريد بالأغلبية لصالح الإجراءات، بواقع 179 صوتاً مقابل 104 أصوات رفضتها، اليوم الخميس.

ويهدف الإصلاح إلى تعزيز الإيرادات بدلاً من خفض المزايا، وهو ما يضمن الدعم من جانب النقابات المقربة من الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز.

وركز سانشيز على زيادة مساهمات المعاشات للشركات وأصحاب الأجور المرتفعة، بالإضافة إلى حوافز للموظفين، من أجل العمل لسنوات أكثر للحصول على معاش كامل.

ومع ذلك، حذرت هيئة مستقلة معنية بالمراقبة المالية، والعديد من خبراء الاقتصاد، من أن الحزمة ليست كافية تقريباً لدفع تكاليف نظام معاشات سخي في البلاد.