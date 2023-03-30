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ملك بريطانيا يشيد بالمساعدات الألمانية لأوكرانيا

ملك بريطانيا يشيد بالمساعدات الألمانية لأوكرانيا
30 مارس 2023 15:54

 أشاد ملك بريطانيا تشارلز الثالث بالمساعدات الألمانية واسعة النطاق لأوكرانيا في مواجهة روسيا. وقال ملك بريطانيا، اليوم الخميس، في خطابه أمام البرلمان الألماني «بوندستاج»: «قرار ألمانيا بتقديم مثل هذا الدعم العسكري الكبير لأوكرانيا يعد قراراً شجاعاً ومهماً للغاية ومرحباً به... ألمانيا والمملكة المتحدة تضطلعان بدور قيادي مهم».

وتابع الملك تشارلز الثالث أن كلا البلدين قاما برد فعل حاسم بوصفهما أكبر الدول المانحة بأوروبا، واتخذا قرارات ربما لم يكن من الممكن تصورها قبل ذلك.

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يشار إلى أن ظهور الملك تشارلز الثالث في البرلمان الألماني كان النقطة المحورية في اليوم الثاني من زيارته الرسمية بصحبة الملكة كاميلا في برلين.

المصدر: د ب أ
بريطانيا
الملك تشارلز الثالث
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