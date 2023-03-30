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ملك بريطانيا يلقي خطاباً في مجلس النواب الألماني

ملك بريطانيا يلقي خطاباً في مجلس النواب الألماني
30 مارس 2023 14:02

في اليوم الثاني من زيارته التاريخية إلى ألمانيا، يلقي تشارلز الثالث اليوم خطاباً في مجلس النواب (البوندستاغ) ليصبح بذلك أول ملك لبريطانيا يتوجه إلى البرلمانيين الألمان داخل مقرهم.

ويقوم العاهل البريطاني بأول رحلة له إلى الخارج منذ اعتلائه العرش في قرار اعتبر رسالة قوية لرغبة المملكة المتحدة في إقامة علاقات وثيقة مع بقية أوروبا في مرحلة ما بعد بريكست.

وخلال مأدبة عشاء نظمها على شرفه رئيس الدولة الألماني فرانك فالتر شتاينماير في قلعة بلفيو في برلين مساء الأربعاء، تعهد تشارلز الثالث ببذل "كل ما في وسعه" خلال فترة حكمه لتعزيز العلاقات بين البلدين.


وستكون هذه واحدة من أهم المحطات في زيارته إذ إنه لم يسبق أن القى ملك بريطانيا خطاباً داخل البرلمان الألماني.

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الملك تشارلز الثالث
تشارلز
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