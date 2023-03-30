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سوريا تسجل 20 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

سوريا تسجل 20 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية
30 مارس 2023 12:22

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا تسجيل 20 هزة أرضية خفيفة منذ صباح أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.

وقال المركز، في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) اليوم، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت تسع هزات في لواء اسكندرون، وهزة شمال لبنان، و10 هزات في تركيا.

وأشار المركز إلى أن قوة الهزات تراوحت بين 1.8  و3.8 درجة على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 72.8 كم. 

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