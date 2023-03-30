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تشيلي ترصد أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

أرشيفية
30 مارس 2023 09:58

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي رصد أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور لدى إنسان.

وأفاد بيان صدر عن الوزارة أمس الأربعاء بأن الإصابة لرجل يبلغ من العمر 53 عاماً ظهرت عليه أعراض الإنفلونزا الشديدة، لكن حالته مستقرة.
وتبحث الحكومة عن مصدر العدوى وتعمل على تحديد المخالطين للمريض.

وأعلنت تشيلي رصد إصابات بإنفلونزا الطيور من السلالة إتش5إن1 منذ أواخر العام الماضي وسط حيوانات برية.

وأدى اكتشاف حالات في مزارع في الآونة الأخيرة إلى تعليق الحكومة صادرات الدواجن. كما رُصدت حالات في القطاع بالأرجنتين. لكن البرازيل، أكبر مصدر للدواجن في العالم، لا تزال خالية من العدوى.

وأشارت السلطات الصحية في تشيلي إلى أن الفيروس يمكنه الانتقال من الطيور أو الثدييات البحرية إلى البشر، ولكن لا يوجد انتقال معروف من إنسان إلى إنسان.
وقال مسؤولون عالميون في مجال الصحة إن خطر انتقال العدوى بين البشر منخفض، لكن مصنعي اللقاحات يعدون جرعات لإنفلونزا الطيور مخصصة للبشر على سبيل الاحتياط.

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المصدر: وكالات
تشيلي
الأرجنتين
إنفلونزا الطيور
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