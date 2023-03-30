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قتلى في حريق سفينة ركاب بجنوب الفلبين

قتلى في حريق سفينة ركاب بجنوب الفلبين
30 مارس 2023 08:25

قال مسؤول في خفر السواحل إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وتم إنقاذ 230 بعد أن اشتعلت النيران في سفينة ركاب الأربعاء قبالة إقليم باسيلان بجنوب الفلبين.


وقال قائد خفر السواحل في مينداناو لمحطة دي.زد.إم.إم الإذاعية إن تسعة أشخاص أصيبوا في الحريق الذي اندلع في حجرات بالسفينة.

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المصدر: وكالات
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