الإمارات: دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في الكونغو

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، دعم الجهود الإقليمية التي تعزز الحوار السياسي، وتعزز الأمن والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشددةً على أن الحوار الإقليمي ضروري لتلبية تطلعات الشعب بالسلام والازدهار.

وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمس، إن زيارة مجلس الأمن إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أتاحت فرصة للدولة لتعزيز التزامها تجاه كينشاسا وشعبها، وتعزيز الحوار الإقليمي وخفض التصعيد ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة في الكونغو في هذا الوقت الحرج.

واعتبر أن الزيارة شكلت فرصة لتقدير عمل قوات حفظ السلام التابعين لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن كثب، مشيراً إلى أنهم يضطلعون بمهام شاقة وضرورية في بيئة معقدة ومحفوفة بالمخاطر في كثير من الأحيان.

وقال البيان: إن «الوضع الحالي مقلق للغاية، ولا يزال انعدام الأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتفاقم، وتستهدف الهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المسلحة المدنيين، وتشريد مئات الآلاف من الأشخاص».

وأضاف: «تمثل حركة 23 مارس والجماعات المسلحة الأخرى تهديداً خطيراً لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك للسلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة الأوسع، كما ندين انتهاكات حركة 23 مارس».

وأردف: «لقد عززت زيارة المجلس إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة بنهج يعالج في الوقت نفسه أسباب وأعراض انعدام الأمن، مع إعطاء الأولوية لحماية المدنيين».

وأكد البيان ضرورة الحوار الإقليمي لتلبية تطلعات الشعب الكونغولي إلى السلام والازدهار، كما أشاد بجهود القادة الإقليميين في إطار عمليتي نيروبي ولواندا، وعملهم لتنسيق جهود صنع السلام هذه.

وأكد دعم الإمارات الجهود الإقليمية التي تعزز الحوار السياسي وتعزز الأمن والاستقرار، مثل نشر القوة الإقليمية لجماعة شرق أفريقيا.

وقال البيان: «لكي تثمر هذه الجهود، فإن تخفيف حدة التوترات أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولهذه الغاية، نكرر الدعوة إلى تنفيذ اتفاقية أديس أبابا الإطارية من قبل الدول الموقعة عليها».

وأضاف: «يجب إعطاء الأولوية لجهود الحماية لضمان الاستقرار على المدى الطويل. يعد عمل بعثة الأمم المتحدة أمراً حيوياً لحماية النساء والفتيات والمجتمعات المحلية من العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي».

وأشار البيان إلى ضرورة تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.