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اجتماع نواب وزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران الاثنين المقبل

اجتماع نواب وزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران الاثنين المقبل
30 مارس 2023 03:57

دمشق (وكالات)

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أفاد مصدر سوري مطلع بأن موسكو ستستضيف الاثنين المقبل اجتماعاً رباعياً على مستوى نواب وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا وإيران، لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة. 
وقال المصدر لوكالة «سبوتنيك» الروسية أمس: إن «نواب وزراء الخارجية سيجتمعون في موسكو يوم الاثنين الموافق لـ3 من أبريل المقبل». 
وأضاف أن «معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان سيشارك في الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين». 
وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو أمس، أنه «سيتم عقد اجتماع بين سوريا وإيران وتركيا وروسيا على مستوى نواب وزراء الخارجية الأسبوع المقبل».

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