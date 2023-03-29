الشيوخ الأميركي يوافق على إلغاء تفويض «استخدام القوة» في العراق

واشنطن (وكالات)

صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالأغلبية لتمرير مشروع قانون إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية في العراق، الذي تبناه الكونجرس عامي 1991 و2002. وحظي التشريع بموافقة 66 عضواً، بينما صوت 30 عضواً ضده.

وسيذهب مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، ليتم التصويت عليه حسب أجندة المجلس. وفي حالة تمريره بمجلس النواب سيتم إرساله للرئيس الأميركي جو بايدن ليوقع عليه ويصبح قانوناً نافذاً.

ويمنح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونجرس، لكن تلك السلطة تحولت تدريجياً إلى الرئيس بعد أن أقر الكونجرس تفويضات لا تزال سارية حتى الآن، باستخدام القوة العسكرية مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق، وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم «القاعدة» بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

ويقول أعضاء في الكونجرس منذ سنوات إن الكونجرس تخلى عن الكثير من السلطات للرؤساء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بإرسال القوات للقتال، وذلك من خلال إصدار تفويضات بشن حروب ثم الفشل في إلغائها.