«اليونسكو» تحذر من المساس بطابع صنعاء التاريخي

عدن (الاتحاد)

تسلم سفير اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» الدكتور محمد جميح، من أودري أزولاي، المديرة العامة للمنظمة، شهادة إدراج مأرب على قائمة التراث العالمي. وقال جميح، إن تسلمه الشهادة جرى في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور أرنستو أوتون، المدير العام المساعد لقطاع الثقافة لمنظمة اليونسكو. وأكدت المنظمة أن لجنة التراث العالمي أدرجت معالم «مملكة سبأ القديمة» في مأرب على قائمة التراث العالمي، وأن الإدراج على القائمة يأتي تأكيداً على القيمة العالمية الاستثنائية لعناصر التراث الثقافي أو الطبيعي التي تحتاج للحماية لمصلحة الإنسانية أجمع. وأشار جميح إلى أنه ناقش مع مسؤولي المنظمة إمكانية تسريع إرسال بعثة لمعاينة الآثار المدرجة على القائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار تحسن الأوضاع الأمنية وهدوء المعارك في البلاد. ولفت إلى أنه أطلع المنظمة على مشروع جماعة الحوثي الانقلابية لهدم أسواق صنعاء القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وهدمهم لجامع النهرين التاريخي «وهي الخطوة التي جعلتهم يتجرؤون أكثر بوضع تصاميم لهدم الأسواق التاريخية».

من جانبها، أكدت المديرة العامة معارضة «اليونيسكو» لأية خطوة يمكن أن تضر بطابع صنعاء التقليدي، وتهدد إدراجها على قائمة التراث العالمي، وأكدت أن «اليونسكو» سترد سريعاً على رسالة بعثة اليمن لدى «اليونسكو» الموجهة للمديرة العامة بهذا الخصوص. ولفتت إلى أن اللقاء ناقش أيضاً سبل عقد مؤتمر دولي للمانحين يخصص لدعم اليمن في قطاعات «اليونسكو» المختلفة في التربية والعلوم والثقافة.