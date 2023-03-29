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قصف «حوثي» يستهدف مخيمات النازحين في تعز

أرشيفية
30 مارس 2023 03:57

عدن (الاتحاد)

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استهدفت جماعة الحوثي الانقلابية، أمس، مخيمات للنازحين في مديرية «الكدحة» غرب محافظة تعز مستخدمة المدفعية والأسلحة الرشاشة. وأفادت مصادر محلية بأن الانقلابيين أطلقوا 5 قذائف فضلاً عن قصف مكثف بالأسلحة الرشاشة صوب مخيمات النازحين في «وادي الحناية». وفي سياق متصل، أعلن الجيش اليمني، تصدي دفاعاته الجوية، لطائرات مُسيّرة تابعة للانقلابيين، حاولت استهداف أحياء سكنية في مدينة تعز. وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، في بيان، أن الدفاعات الجوية للجيش تصدت لطائرات مسيرة حوثية حاولت قصف الأحياء السكنية في «زيد الموشكي والوكيل ومحيط جبل جرة» بمدينة تعز. 
وأضاف أن ذلك ترافق مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش والحوثيين في الجبهة الشرقية والشمالية للمدينة.
إلى ذلك، قتل 6 مدنيين إثر انفجار ألغام زرعتها جماعة الحوثي الانقلابية، في عدد من مديريات محافظة الحديدة، منذ مطلع شهر رمضان المبارك. وقال المرصد اليمني للألغام أمس: إن «عاملين اثنين قتلا نتيجة انفجار لغم أثناء تأدية عملهما، وذلك بمنطقة جشيمة التابعة لمديرية الحالي شرق مدينة الحديدة». وأضاف أنه «خلال الأيام الماضية من شهر رمضان، سقط 4 مدنيين آخرين قتلى في ذات المحافظة، 3 منهم جراء انفجار لغم وهم على متن دراجة نارية في مديرية التحيتا، فيما قتل الرابع بانفجار جسم حربي في مديرية الدريهمي».

ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
تعز
مخيمات النازحين
مخيمات اللاجئين
اليمن
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