الجيش الصومالي يحرر منطقة استراتيجية وسط البلاد

مقديشو (الاتحاد)

حرر الجيش الصومالي أمس، منطقة استراتيجية تابعة لإقليم «جلجدود» بولاية «غلمدغ»، وسط البلاد.

وأفاد ضباط بالجيش أن عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية فرت من منطقة «عيل علي هيلي»، قبل وصول الجيش الصومالي الذي يتقدم صوب المناطق الريفية القليلة التي يسيطر عليها الإرهابيون، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا».

وأطلق الجيش الصومالي مؤخراً حملة عسكرية واسعة النطاق بالتعاون مع المقاومة الشعبية، مما أدى إلى استعادة 92 مدينة في أقاليم البلاد، ومن بينها كافة مدن ولاية هيرشبيلي، ومعظم مناطق ولاية «جلمدج»، بالإضافة إلى تحرير قرى عديدة بولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند. كما أدت العمليات العسكرية إلى مقتل نحو ثلاثة آلاف عنصر إرهابي من بينهم قيادات، واستسلام قرابة 300 آخرين. الجدير بالذكر أن حركة «الشباب» الإرهابية ارتكبت انتهاكات فظيعة بحق الشعب الصومالي، حيث استباحت حرمة النفس والمال وأعراض المدنيين الأبرياء.