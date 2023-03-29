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«الصحة العالمية»: البالغون الأصحاء لا يحتاجون لجرعة لقاح «كوفيد» إضافية

«الصحة العالمية»: البالغون الأصحاء لا يحتاجون لجرعة لقاح «كوفيد» إضافية
30 مارس 2023 03:57

جنيف (وكالات) 

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ البالغين الذين هم بصحة جيدة لا يحتاجون إلى جرعة إضافية من لقاحات كوفيد-19، بعد تلقي اللقاح الأساسي وجرعة أولى معزّزة، لأن فوائدها للصحة محدودة.
وقال الخبراء في اللقاحات في منظمة الصحة العالمية إنّه بالنسبة للأشخاص دون الـ60 عاماً، الذين يُعتبرون معرضين لخطر متوسط، إضافة إلى الأطفال والمراهقين المصابين بأمراض وتتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 17 عاماً، لا يرتب تلقي حقن إضافية أي مخاطر، ولكن «مردوده الصحي منخفض».
وأصدر فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتلقيح في منظمة الصحة العالمية توصيات محدثة بعد اجتماعه هذا الأسبوع في جنيف.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن توصيات الفريق الجديدة تعكس تأثير المتحورة أوميكرون ومستوى المناعة العالي الذي بلغه سكان العالم حالياً جراء الإصابات والتطعيم.
وطرح الفريق ثلاث فئات جديدة لتحديد أولوية تلقي اللقاحات المضادة لـ«كوفيد» بناء على تقييم خطر التعرض لإصابة حادة أو الوفاة: مرتفع أو متوسط أو منخفض.

منظمة الصحة العالمية
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كوفيد 19
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