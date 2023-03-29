%60 من المتأثرين بالجوع في العالم نساء

دينا محمود (لندن)

مع اتساع نطاق أزمة الجوع التي تضرب العالم حالياً، تدق منظمات دولية أجراس الخطر، من التزايد الهائل للعبء الذي تتحمله النساء في هذا الشأن، باعتبار أنهن يُشكِلن، على الأغلب، الشريحة المجتمعية، التي تعاني أكثر من غيرها، من انعدام الأمن الغذائي.

فالتقديرات المستقلة، تشير إلى أن 60% تقريباً، ممن يعانون من الجوع الشديد على سطح الأرض الآن، والبالغ عددهم قرابة 350 مليون شخص وفقاً لبيانات برنامج الأغذية العالمي، هم من النساء والفتيات، وذلك بفعل عوامل من بينها، الأعراف القائمة في بعض المجتمعات التقليدية، والتي تكرس عدم المساواة بين الجنسين، بجانب تحمل المرأة المسؤولية الأكبر عن الأعمال المنزلية، واضطلاعها أحياناً بدور الأب والأم معاً في الأسرة.

ويعني ذلك أن عشرات الملايين من نساء العالم يتضورن جوعاً في هذه اللحظة، وهو ما يثبت صحة القول الشائع: إن المرأة في أوقات الأزمات وشُحِّ الغذاء، تكون «آخر من يأكل، وأقل من يحصل على حصة من الطعام كذلك»، باعتبار أنها تكون عادة الطرف الأضعف في الأسرة، في مثل هذه الحالات. وبحسب خبراء في الصحة العامة والتغذية، لا تقتصر تبعات هذا الوضع المجحف على النساء وحدهن، بل تمتد إلى أطفالهن كذلك، إذ إن معاناتهن من الجوع، تجعلهن غير قادرات على إطعام أبنائهن أيضاً.

وبحسب تصريحات نشرها موقع «أول أفريكا» الإلكتروني أبرز الخبراء ما كشفت عنه منظمة «اليونيسف» المعنية بالطفولة، من أن قرابة 51 مليون طفل دون العامين من العمر، يعانون في الوقت الحاضر، من داء القزامة أو ما يُعرف بـ «التقزم». وتشير البيانات التي نشرتها المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن ما يقرب من نصف ذلك العدد من الأطفال، يصاب بهذا الداء، إما في أثناء شهور الحمل أو خلال الأشهر الستة الأولى من العمر، وهو ما يؤكد ارتباط الإصابة بـ«التقزم»، بتقلص كميات الطعام، التي يتسنى للأم تناولها، سواء قبل الإنجاب، أو بعده مباشرة.

وتعكس هذه الأرقام انتشار المعاناة من سوء التغذية بين الفتيات والنسوة، وخاصة من النساء الحوامل والمُرضعات، وهو ما يفضي لزيادة مخاطر حدوث حالات إجهاض مبكر، ووفيات أثناء الولادة، أو بين المواليد، وكذلك انخفاض وزن الصغار عن المعدلات الطبيعية، ما يهددهم أنفسهم بالوفاة، قبل بلوغ سن الخامسة.