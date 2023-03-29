الملك تشارلز يتعهد بتعزيز التعاون مع ألمانيا

الملك تشارلز الثالث يلقي كلمة خلال مأدبة العشاء الرسمية
30 مارس 2023 01:49
أعرب الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، مساء الأربعاء، عن التزامه بتوسيع نطاق التعاون بين بلاده وألمانيا.
وخلال مأدبة عشاء رسمية أقامها على شرفه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، قال تشارلز في الكلمة التي ألقاها في القصر الرئاسي «بيلفو» في برلين إن العلاقات بين البلدين ذات أهمية شديدة بالنسبة له.
وأردف «أنا مقتنع أكثر من أي وقت مضى بقيمتها الباقية بالنسبة لنا جميعاً».
وأضاف تشارلز «لا يسعني إلا أن أؤكد لكم أنني سأبذل كل ما في وسعي لمواصلة تعزيز علاقاتنا في الفترة التي سَتُمْنَح لي كملك».
وقال تشارلز إنه وزوجته «تأثرا بشدة» بالترحيب الحار بهما في ألمانيا.
ووجه تشارلز الشكر إلى الألمان على «كلمات الدعم والمودة المؤثرة بشدة» التي قالوها بعد وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي، وقال «ودكم كان يعني لي ولعائلتي أكثر مما يمكن أن أصفه بكلمات». وأعرب الملك لألمانيا عن تقديره لها لإيواء أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا «هذا دليل مقنع، كما يبدو لي، على كرم الناس في ألمانيا».
بدوره، أكد شتاينماير في كلمته أثناء المأدبة متانة العلاقات الألمانية-البريطانية.
كان تشارلز وزوجته الملكة كاميلا وصلا إلى ألمانيا، بعد ظهر الأربعاء، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.
واستقبل شتاينماير وزوجته، الملك تشارلز وكاميلا عند بوابة براندنبورج في برلين بسلام الشرف العسكري.