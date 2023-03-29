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البرلمان اليوناني يقر قانوناً جديداً للهجرة

علم اليونان يرتفع فوق مبنى البرلمان في أثينا
30 مارس 2023 01:46

وافق البرلمان اليوناني، الأربعاء، على قانون لإصلاح نظام الهجرة يوضح القواعد الخاصة بتصاريح الإقامة للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي والأطفال الذين ليسوا بصحبة عائلاتهم، ويدمج توجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

ونقلت صحيفة «كاثيميريني» عن وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس قوله بعد التصويت «لقد انتهى العمل التشريعي للوزارة اليوم، حيث تم وضع إجراءات فعالة بشأن التعامل مع تحديات الهجرة ومراعاة احتياجات الاقتصاد والمجتمع اليوناني وردع الهجرة غير الشرعية، مع وضع تشريعات قانونية فعالة نرغب فيها كدولة، مما يعبر عن الاتجاه الحالي في الاتحاد الأوروبي».

وأضاف أن القانون الجديد يشمل توضيحاً للفئات الحالية لتصاريح الإقامة ويغير عملية دعوة أشخاص من دول ثالثة إلى اليونان لتغطية احتياجات السوق المحلية، سواء كانت دائمة أو موسمية.

ورغم أن أثينا تطبق إجراءات صارمة براً وبحراً في التعامل مع المهاجرين، تمكن نحو 18 ألفاً و800 شخص من دخول اليونان في عام 2022، مقارنة بـ9157 في 2021، وفقاً لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

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المصدر: آ ف ب
اليونان
قانون
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